Обнаружена связь между уровнем радона в доме и риском инсульта Американские ученые провели исследования, которые помогли выявить связь между уровнем радона в жилых помещениях и риском развития инсульта у тех, кто в них проживает.
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