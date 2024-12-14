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Анчелотти о падении Винисиуса в штрафной «Райо»: «Пенальти очевидный»

На 76-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги (3:3) вингер Винисиус Жуниор оказался на газоне после контакта с ногой футболиста «Райо Вальекано».

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