БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • salnikovoleg salnikov
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Нефть, газ, уголь для западных идеологов превращаются в оружие России. Теперь и зерно стало подобием автомата Калашникова

Нефть, газ, уголь для западных идеологов превращаются в оружие России. Теперь и зерно стало подобием автомата Калашникова

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Американцы превратили в оружие своё главное достояние - доллар. Теперь, по образу и подобию своей хищнической сути, они пытаются нарисовать в своём воображении любое достижение России, как попытку сделать оружием из всего, что способствует развитию страны.

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