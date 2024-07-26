ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Американцы превратили в оружие своё главное достояние - доллар. Теперь, по образу и подобию своей хищнической сути, они пытаются нарисовать в своём воображении любое достижение России, как попытку сделать оружием из всего, что способствует развитию страны.
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