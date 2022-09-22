Главный федеральный инспектор Камчатки отпросился служить на Донбасс

Евгений Макаров отправился в зону спецоперации по собственному желанию.Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров отправился служить в зону спецоперации на Донбасс по собственному желанию, не дожидась повестки из военкомата.
Евгений Макаров отправился в зону спецоперации по собственному желанию.Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров отправился служить в зону спецоперации на Донбасс по собственному желанию, не дожидась повестки из военкомата.
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