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Главный федеральный инспектор Камчатки отпросился служить на Донбасс

Главный федеральный инспектор Камчатки отпросился служить на Донбасс

Евгений Макаров отправился в зону спецоперации по собственному желанию.Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров отправился служить в зону спецоперации на Донбасс по собственному желанию, не дожидась повестки из военкомата.

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