Единороссы Урала обсудили подготовку к выборам и систему взаимодействия регионов

В Екатеринбурге на заседании Уральского МКС партии собрались представители шести регионов УрФО. Ямальскую делегацию представили секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Ситников, руководитель исполкома реготделения партии Анастасия Казанцева и руководитель Общественной приемной «Единой России» Наталия Фиголь Участники заседания Уральского межрегионального координационного совета, руководит которым член Президиума Генсовета «Единой России» Иван Квитка, обсудили приоритеты работы по подготовке к избирательным кампаниям, приняли решение об обновлении состава МКС.