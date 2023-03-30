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Единороссы Урала обсудили подготовку к выборам и систему взаимодействия регионов

Единороссы Урала обсудили подготовку к выборам и систему взаимодействия регионов

В Екатеринбурге на заседании Уральского МКС партии собрались представители шести регионов УрФО. Ямальскую делегацию представили секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Ситников, руководитель исполкома реготделения партии Анастасия Казанцева и руководитель Общественной приемной «Единой России» Наталия Фиголь   Участники заседания Уральского межрегионального координационного совета, руководит которым член Президиума Генсовета «Единой России» Иван Квитка, обсудили приоритеты работы по подготовке к избирательным кампаниям, приняли решение об обновлении состава МКС.

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