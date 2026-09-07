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Авторадио

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"Бабье" лето может прийти в Москве в середине сентября

Московский регион еще ждет сухая и солнечная погода, однако, говорить о полноценном бабьем лете пока рано.

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