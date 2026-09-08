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Юрист Ахтырко: перед смертью близкого нужно проверить актуальность завещания

Юрист Ахтырко: перед смертью близкого нужно проверить актуальность завещания

Когда близкий человек оказывается при смерти, мысль о юридических формальностях кажется неуместной. Однако именно в этот момент бывает необходимо подготовить важные документы, чтобы потом избежать долгих судебных тяжб и споров с родственниками.

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