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За день ПВО уничтожила 108 украинских БПЛА над 16 регионами России

За день ПВО уничтожила 108 украинских БПЛА над 16 регионами России

В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и над акваторией Чёрного моря.

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