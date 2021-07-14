Происшествия

5 подписчиков

В Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела об обрушении арочного моста в Сунтарском районе

Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Сунтарском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческого предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх