В Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела об обрушении арочного моста в Сунтарском районе

Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Сунтарском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческого предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч.
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