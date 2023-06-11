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Премьер-министр Хуснуллин посетил Новую Каховку по поручению президента Путина

Премьер-министр Хуснуллин посетил Новую Каховку по поручению президента Путина

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в Новой Каховке и Корсунке в Херсонской области, где изучил организацию работ по ликвидации наводнения после разрушения Каховской ГЭС.

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