Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 Осенью 2021 в моду вошли дерзкие стрижки родом из 1980-х и 1990-х: нарочито небрежный маллет, как у Билли Айлиш, чувственная стрижка шегги, как у Дженнифер Лопес, и их гибрид вулфкат, или «волчья стрижка».