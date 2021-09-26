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Лунный календарь стрижек на октябрь 2021

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 Осенью 2021 в моду вошли дерзкие стрижки родом из 1980-х и 1990-х: нарочито небрежный маллет, как у Билли Айлиш, чувственная стрижка шегги, как у Дженнифер Лопес, и их гибрид вулфкат, или «волчья стрижка».

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