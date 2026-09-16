Aave планирует RWA-хаб на базе Avalanche с использованием стейблкоина USAT от Tether

Aave анонсировал создание кредитного хаба на базе Avalanche, который позволит институциональным клиентам занимать стейблкоины USAT под залог токенизированных активов.
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