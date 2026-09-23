Джон Миршаймер: Запад должен молиться на Путина, а мечтать о его замене — самоубийство

Россия реально разочаровалась в «западных ценностях», но до ее противников это никак не дойдет Алексей Песков На фото: профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.
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не знаю,как для Запада,а для России уход путина будет благом.Может,следующий будет хотя бы меньше обещать.