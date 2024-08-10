🫡🇷🇺Российские артиллеристы накрыли сразу несколько единиц бронетехники противника💥 🎥На кадрах догорающий автомобиль эвакуации, один подбитый #ВСУ #СВО #Танк #Прилет #Горит.
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🫡🇷🇺Российские артиллеристы накрыли сразу несколько единиц бронетехники противника💥 🎥На кадрах догорающий автомобиль эвакуации, один подбитый #ВСУ #СВО #Танк #Прилет #Горит.
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