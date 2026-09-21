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Логистический центр BDU Logistic и газовую станцию в Боярке навестили «Герани

Логистический центр BDU Logistic и газовую станцию в Боярке навестили «Герани» ВС РФ продолжают нанесение ударов по Украине.

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