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Чемпионат Турции. «Газиантеп» сыграет с «Петким Спором», «Анадолу Эфес» примет «Афьон Беледие»

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча. «Газиантеп» сыграет с «Петким Спором», «Анадолу Эфес» примет «Афьон Беледие».

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