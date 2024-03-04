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Вторжение Запада и его последствия

Вторжение Запада и его последствия

Наконец, к исходу второго года СВО сопротивление ВСУ истощилось. Русская армия пошла вперёд в ускоряющемся темпе.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А чего мне видеть, если я и так ВИЖУ. И пишу на МТ то, что ВИЖУ и КАК БУДЕТ. А Вы тоже можете видеть и думать, это Ваше право.  Просто обычно (всегда) бывает так, как я ВИЖУ)))) Все 9 лет, что пишу на МТ.
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15 час.
В
Владимир
Вот Путин говорит - это СВО. А если в СВО вмешиваются НАТО и не только препятствуют её выполнению, а ещё и сами участвуют против России. Значит это уже не СВО.  Ну нато и считает, если это не война, а просто СВО, то можно гадить не опасаясь последствий. Вот и наглеют. Это же не война...
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4 час.
Natalija Osminina
Причем тут НАТО и термин СВО?? Вам не все ли равно, как называть то, что происходит? Главное, чем дело успокоится. А успокоится оно очень хорошо. Для России. А для всех нацистских гнид мира- плохо.
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4 час.

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