Вторжение Запада и его последствия

Natalija Osminina А чего мне видеть, если я и так ВИЖУ. И пишу на МТ то, что ВИЖУ и КАК БУДЕТ. А Вы тоже можете видеть и думать, это Ваше право. Просто обычно (всегда) бывает так, как я ВИЖУ)))) Все 9 лет, что пишу на МТ.

В Владимир Вот Путин говорит - это СВО. А если в СВО вмешиваются НАТО и не только препятствуют её выполнению, а ещё и сами участвуют против России. Значит это уже не СВО. Ну нато и считает, если это не война, а просто СВО, то можно гадить не опасаясь последствий. Вот и наглеют. Это же не война...