Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ

Экипажи штурмовой авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.
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