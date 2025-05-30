Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил блиндаж и живую силу ВСУ в ЛНР

Расчет орудия «Гиацинт-Б» 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожил блиндаж и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Константиновка Луганской Народной Республики (ЛНР).
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