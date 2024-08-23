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CAR

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  • dverry garry
    Он СТОИЛ 600-700 ТЫР......а сейчас 3200 ЭТО КАКАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ????В РФ вернулся люб...
  • Астон Мартин
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  • Вячеслав Кудрявцев
    не надо!сделайте что нибудь традиционное но чтобы оно передвигалось и было хоть немножко похоже на автомобиль !В России построят...

VOYAH сохраняет лидерские позиции по продажам на российском рынке

VOYAH сохраняет лидерские позиции по продажам на российском рынке

Меняющий правила в отрасли электрической мобильности премиальный бренд VOYAH продолжает завоевывать симпатии российских автолюбителей и демонстрирует уверенно стабильные результаты по продажам в премиальном классе.

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