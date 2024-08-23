VOYAH сохраняет лидерские позиции по продажам на российском рынке

Меняющий правила в отрасли электрической мобильности премиальный бренд VOYAH продолжает завоевывать симпатии российских автолюбителей и демонстрирует уверенно стабильные результаты по продажам в премиальном классе.
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