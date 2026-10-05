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Силуанов: прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8% и составит ₽20,2 тыс.

Силуанов: прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8% и составит ₽20,2 тыс.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил об индексации социальных обязательств на уровень инфляции, передает корреспондент RTVI.

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