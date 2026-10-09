Прохожие помешали похищению семилетней девочки, гулявшей с семьёй

Восемнадцатилетний молодой человек в австралийском городе Аделаида попытался совершить похищение семилетней девочки, которая возвращалась с прогулки вместе с родными, сообщил телеканал Nine News.
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