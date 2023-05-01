Судья – Руне: «Если ты будешь так себя вести, болельщиков контролировать невозможно»

Судья Карлос Бернардес поговорил с Хольгером Руне по поводу его отношений с трибунами в Мадриде. У датчанина возник с ними конфликт во время матча с Алехандро Давидовичем-Фокина, когда он якобы стер отметку на корте после спорного удара.