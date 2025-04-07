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Фигуристка Бутырская заявила, что имя Овечкина теперь знают во всем мире

Фигуристка Бутырская заявила, что имя Овечкина теперь знают во всем мире

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью сайту RT прокомментировала рекорд российского хоккеиста из клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Овечкин стал величайшим спортсменом, его имя знают теперь во всем мире, и это круто.

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