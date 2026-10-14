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Песков: США пытаются вывести Украину на мирные рельсы, а ЕС устраивает саботаж

Песков: США пытаются вывести Украину на мирные рельсы, а ЕС устраивает саботаж

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон прикладывает усилия для урегулирования, но предупредил о риске саботажа со стороны европейских государств.

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