Reuters: Байден призвал покончить с балансированием на грани войны из-за Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с призывом об окончании «балансирования на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе в связи с вопросом оказания поддержки Украине.
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