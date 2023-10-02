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Reuters: Байден призвал покончить с балансированием на грани войны из-за Украины

Reuters: Байден призвал покончить с балансированием на грани войны из-за Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с призывом об окончании «балансирования на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе в связи с вопросом оказания поддержки Украине.

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