Новая статья: Первые впечатления от смартфона HONOR X9c: зимний солдат Современн...

Новая статья: Первые впечатления от смартфона HONOR X9c: зимний солдатСовременный человек держит смартфон в руках по несколько часов в день, так что аппараты постоянно подвергаются разным рискам: от падений до воздействия дождя или мороза.
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