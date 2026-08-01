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Щитов предложил вернуть кириллицу в КХЛ: «Нас не допускают до турниров, но латиница на майках игроков. Для кого это? Если мы патриоты, то должны с уважением относиться к себе»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что фамилии хоккеистов на форме команд лиги должны написаны на русском языке.

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