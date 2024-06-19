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Туристка оставила честный отзыв об отдыхе в Абхазии: "Стоило быть осторожнее"

Туристка оставила честный отзыв об отдыхе в Абхазии: "Стоило быть осторожнее"

"Как повезёт": так об отдыхе в Абхазии думает туристка, познавшая все минуты отдыхаРусская путешественница, побывав в Абхазии вместе с мужем, решила поделиться своими впечатлениями, которые можно прочитать на портале "irecommend.

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