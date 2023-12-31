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Рогов: заявивший об ультиматуме РФ Подоляк понимает, что на фронте все грустно

Рогов: заявивший об ультиматуме РФ Подоляк понимает, что на фронте все грустно

РИАМО - 31 дек. Ультиматум, который Украина планирует поставить России, является просто громким провокационным заявлением и осознанием провала ВСУ в зоне конфликта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

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