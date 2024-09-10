Анастасия Волочкова показала шпагат, сидя в «Майбахе»

Балерина Анастасия Волочкова не теряет времени даром и разминается прямо в машине. Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова привлекла внимание своим умением растягиваться, устроившись на переднем сиденье иномарки рядом с водителем.
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