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«Барселона» хочет получить за Касадо до 40 млн евро. «Аль-Хилаль» не готов столько платить за полузащитника (Mundo Deportivo)

« Барселона » и «Аль-Хилаль» продолжают переговоры о трансфере полузащитника Марка Касадо . По данным Mundo Deportivo, каталонцы уже отклонил первое предложение саудовского клуба и требуют более 30 млн евро за 22-летнего хавбека.

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