В Хабаровске строители обогнали по спросу IT-специалистов

В Хабаровском крае спрос на рабочую силу вытеснил с рынка ранее популярные профессии. После бурной активности вокруг IT-специалистов, на передний план вышли рабочие и инженерные специальности, пишет ФедералПресс.
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