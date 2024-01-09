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В Хабаровске строители обогнали по спросу IT-специалистов

В Хабаровске строители обогнали по спросу IT-специалистов

В Хабаровском крае спрос на рабочую силу вытеснил с рынка ранее популярные профессии. После бурной активности вокруг IT-специалистов, на передний план вышли рабочие и инженерные специальности, пишет ФедералПресс.

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