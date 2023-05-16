Украина заявляет, что в течение ночи якобы сбила 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал»

В ночь на вторник, 16 мая, объекты военного назначения на территории Украины опять подверглись масштабному ракетному удару со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.
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