В Эквадоре освободили 136 заложников из тюрем

Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям (SNAI) поделилась информацией о том, что правоохранители и военные Эквадора освободили 136 заложников из тюрем после вспыхнувших в местах лишения свободы беспорядков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии