В Эквадоре освободили 136 заложников из тюрем

Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям (SNAI) поделилась информацией о том, что правоохранители и военные Эквадора освободили 136 заложников из тюрем после вспыхнувших в местах лишения свободы беспорядков.