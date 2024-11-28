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Царьград

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Суд в Подмосковье наказал экс-кандидата в президенты Надеждина на 50 тысяч

Суд в Подмосковье наказал экс-кандидата в президенты Надеждина на 50 тысяч

Борис Надеждин часть ответственности за свои нарушения переложил на Центризбирком.Суд в Долгопрудном присудил бывшему кандидату в президенты России Борису Надеждину штраф по трем административным нарушениям, связанным с выборами.

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