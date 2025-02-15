В Татарстане ужесточат требования к трудовым мигрантам

Около 100 тысяч иностранцев сейчас постоянно проживают в Татарстане. Большая часть — это трудовые мигранты, которые работают, главным образом, на стройках, на производстве Камаза и в Алабуге, а также в сельском хозяйстве и общепите.
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