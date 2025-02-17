Мэр Смоленска Александр Новиков рассказал, когда начнет работать каток возле Заднепровского рынка

Глава Смоленска завершил рабочий объезд посещением улицы Верхне-Майской и Колхозной площади. В ходе визита градоначальник ответил на обращения жителей Колодни, которые просили установить ограждение вдоль оврага, выровнять дорогу на повороте к жилым домам и привести в порядок детскую площадку.