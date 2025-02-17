Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Мэр Смоленска Александр Новиков рассказал, когда начнет работать каток возле Заднепровского рынка

Мэр Смоленска Александр Новиков рассказал, когда начнет работать каток возле Заднепровского рынка

Глава Смоленска завершил рабочий объезд посещением улицы Верхне-Майской и Колхозной площади. В ходе визита градоначальник ответил на обращения жителей Колодни, которые просили установить ограждение вдоль оврага, выровнять дорогу на повороте к жилым домам и привести в порядок детскую площадку.

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