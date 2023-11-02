Китай упростил правила въезда в страну. Отмена требования декларации о состоянии здоровья

С 1 ноября 2023 года Китай упростил правила въезда в страну для иностранных граждан. Теперь на границе не нужно заполнять декларацию о состоянии здоровья и получать специальный QR-код, который ранее был необходим для прохождения санитарного контроля.
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