Число погибших в результате оползня и наводнения в Непале достигло 974

По состоянию на 20 часов вечера 31 августа число погибших в результате оползня и наводнения в Непале и Тибетском автономном районе Китая достигло 974 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию.
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