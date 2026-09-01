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Число погибших в результате оползня и наводнения в Непале достигло 974

Число погибших в результате оползня и наводнения в Непале достигло 974

По состоянию на 20 часов вечера 31 августа число погибших в результате оползня и наводнения в Непале и Тибетском автономном районе Китая достигло 974 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию.

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