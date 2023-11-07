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Закон, порядок, государство

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В Воронеже участники организованной группы предстанут перед судом за хищение бюджетных средств путем обналичивания материнского капитала

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении троих членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч.

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