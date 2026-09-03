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Царьград

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Юрий Трутнев: Россия усилит связи с мужественным Вьетнамом

Юрий Трутнев: Россия усилит связи с мужественным Вьетнамом

Юрий Трутнев, вице-премьер и представитель президента России в ДФО, подчеркнул важность дружественных связей с Вьетнамом на пресс-брифинге Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 1-4 сентября.

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