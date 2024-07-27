Город выделит почти 22 миллиона рублей на строительство заправок газомоторным топливом

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О предоставлении в 2024 году из бюджета Санкт‑Петербурга субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов заправки транспортных средств компримированным (сжатым) природным газом, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов», сообщили в пресс-службе Смольного.