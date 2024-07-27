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Петербургский дневник

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Город выделит почти 22 миллиона рублей на строительство заправок газомоторным топливом

Город выделит почти 22 миллиона рублей на строительство заправок газомоторным топливом

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О предоставлении в 2024 году из бюджета Санкт‑Петербурга субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов заправки транспортных средств компримированным (сжатым) природным газом, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов», сообщили в пресс-службе Смольного.

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