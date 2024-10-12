Григорий Лепс заговорил о большой разнице в возрасте с его невестой Авророй Киба

После развода певец Григорий Лепс нашел утешение в отношениях с Авророй Кибой. Публика активно обсуждает, насколько долго продлится этот роман, ведь избраннице исполнителя хита «Я счастливый, как никто» всего 18 лет.
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