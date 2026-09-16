Владимир Зеленский наконец вспомнил, что конфликт на Украине — не про выигрыш, а про потери. Мечты Киева касательно победы, которые с каждым годом все отчаяннее пытались внушить украинские власти своим кураторам, начинают таять на глазах: Запад признает изолированность и провалы Зеленского .
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