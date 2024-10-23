Следствие ужесточило обвинение против украинцев, планировавших взрывы на АЭС РФ

Следствие ужесточило обвинение против граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко, которые планировали устроить диверсии в преддверии 9 мая 2023 года на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях (АЭС).
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