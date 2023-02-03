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Товарищеские матчи. «Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом», «Пари НН» против «Волги»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы. Товарищеские матчи «Крылья Советов» – «Шинник» – 11:00   «Факел» Россия – «Андижан» Узбекистан – 11:00   «Пари НН» – «Волга» Ульяновск – 11:00   «Крылья Советов» – «Оренбург» – 16:00   «Факел» – «Чайка» – 17:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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