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Царьград

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Запреты на День равноденствия: историк Сапелкин рассказал о сути праздника

Запреты на День равноденствия: историк Сапелкин рассказал о сути праздника

23 сентября день и ночь сравняются, а наши предки в этот момент благодарили землю и гасили старый огонь.

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