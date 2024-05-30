Братчане собрали помощь бойцам: три машины доставят в зону СВО

В течение нескольких дней три машины с гуманитарным грузом отправятся из Братска в зону СВО. Вся гуманитарная помощь была приобретена на средства городского благотворительного фонда “Братск – всё для победы!”.
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