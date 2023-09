Стратегия SpellForce: Conquest of Eo с элементами «Героев Меча и Магии» выйдет до конца года на консоляхИздательство THQ Nordic и разработчики из Owned by Gravity сообщили, что их пошаговая стратегия с ролевыми элементами SpellForce: Conquest of Eo выйдет на консолях.